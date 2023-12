Eric Land abre Festival Virada Salvador com piseiro e sucessos da música baiana

O relógio marcava 17h55 quando Eric Land subiu no palco da Arena Daniela Mercury. Apresentado como “A Nova Voz do Piseiro”, o cantor cearense abriu a edição deste ano do Festival da Virada Salvador.



Apresentando os sucessos da carreira e além de hits da música baiana, o cantor animou o público que chegou cedo para aproveitar o primeiro dia do festival.



O empresário capixaba Renan Dalvi, 43, veio de Castelo, no Espírito Santo, para o Festival e aprovou o show: “Ele já tocou na minha cidade. O show é ótimo, animado. Ele é fera”.