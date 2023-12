'Eu não canto baixaria', diz A Dama durante Festival Virada Salvador

A cantora Allana Sarah, conhecida como A Dama, se apresentou no Super Trio Virada Salvador na noite deste sábado (30). A artista, que no ano passado tocou no palco Brisa, trouxe sucessos da carreira e outras canções do pagode baiano, agitando o público com músicas como “Ai Pai Pirraça” e “Ela é Solteira”.



Durante a coletiva, a artista falou sobre sua representatividade. “As pessoas sabem que eu tenho um trabalho de empoderamento, abrindo portas para outras mulheres, e hoje sou referência às mulheres no pagode. Hoje aqui, e em outros eventos que apareço, estou por mim e todas essas mulheres”.