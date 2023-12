Giro de fotos: confira quem esteve no segundo dia do Festival Virada Salvador

O Festival Virada Salvador chegou ao segundo dia nesta sexta-feira (29). Olodum, Mari Fernandez, BaianaSystem, Wesley Safadão, Alok, Léo Santana e Nadson O Ferinha foram atrações da noite. O evento segue até 1º de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.



O Alô Alô Bahia registrou o cantor Fran Gil curtindo o show de BaianaSystem. Ele está na capital baiana junto com a mãe, a cantora Preta Gil, e a filha Sol de Maria, além de outros familiares. Os ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e do Turismo, Celso Sabino, também estiveram na festa.