Leonardo se apresenta pela 1ª vez no Festival Virada Salvador e emociona fãs: 'público lindo e amoroso'

O cantor sertanejo Leonardo, ícone da música sertaneja brasileira, se apresenta pela primeira vez no Festival Virada Salvador neste sábado (30). O artista, voz inconfundível em hits de sucesso como Talismã, Desculpe Mas Eu Vou Chorar e Um Sonhador, começou o show ao som de uma versão em português da música Corazón Espinado, do guitarrista Carlos Santana, seguido de Ê Goiânia e Eu Juro.



“Estou honrado em estar pela primeira vez no Festival Virada Salvador. Estava ansioso para chegar na linda Bahia que amo. Público lindo e sempre amoroso demais comigo”, disse o artista, ao iniciar a apresentação.