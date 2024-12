RÉVEILLON

Matuê conquista o público jovem no Festival Virada Salvador com seu trap melódico

Teve fã chegando horas antes para assistir show da grade

Um dos nomes mais aguardados pelo público jovem no Festival Virada Salvador, Matuê não decepcionou ao subir ao palco na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, neste domingo (30). Com sua presença de palco imponente e muito rap, o artista cativou a plateia desde o início do show.

Foi Matuê que levou o estudante de Psicologia Brandon Assunção, de 20 anos, à arena hoje. Para garantir um lugar na grade, em frente ao palco, o jovem saiu de casa cedo. Às 17h, quatro horas e meia antes do show começar, ele já estava no espaço do evento.

A apresentação começou com a potente "Vampiro", que já colocou o público no clima da noite, e não demorou para o artista emendar um de seus maiores sucessos, "Crack com Mussilon". O setlist seguiu com outras faixas populares como "Quer Voar", "É Sal", "Conexões da Máfia", "Kenny G", "Máquina do Tempo" e "Isso é Sério", músicas que fazem parte do repertório de hits que o consolidaram como um dos principais nomes do trap no Brasil.