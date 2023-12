“Muda de cidade, vem pra Salvador”: Wesley Safadão agita multidão no Festival Virada Salvador

O cantor Wesley Safadão fez uma reverência à capital baiana ao subir no palco para o quarto show da noite desta sexta-feira (30) no Festival Virada Salvador. “Avisa pra geral que o Safadão chegou! Muda de cidade, vem pra Salvador”, vibrou o cearense ao iniciar a sua apresentação no segundo dia do evento.



Em seu repertório, Safadão trouxe sucessos mais recentes, como ‘Pega o Guanabara’, e músicas mais antigas, como ‘Eu Já Tava Bem’. O público, eufórico pela apresentação do cantor cearense, cantou junto cada parte das letras.