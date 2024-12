MÚSICA

Veja os horários das atrações do penúltimo dia do Festival Virada Salvador

O samba romântico da banda Raça Negra abre a festa nesta segunda-feira (30)

Os românticos vão abrir a penúltima noite do Festival Virada Salvador, nesta segunda (30), na Arena O Canto da Cidade. O grupo paulista de samba Raça Negra é a primeira atração do dia.

Logo em seguida, é a vez de Matuê, um dos expoentes do trap brasileiro, marcar presença no evento. O sertanejo volta ao palco principal com Gustavo Mioto, e o forró com Henry Freitas. A música baiana encerra a noite com as batidas da Timbalada.