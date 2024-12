FESTIVAL DE CORES

Veja quais foram as cores mais usadas por quem foi curtir o fim de ano no Festival Virada Salvador

Público optou por paleta que remete a um time baiano; saiba qual

Larissa Almeida

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 02:15

Casal Júnior Pereira e Paloma Reis escolheu looks monocromáticos em preto e branco Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Os artistas não foram os únicos que roubaram a cena no Festival Virada Salvador. O público, para além da animação direcionada ao palco, fez um show à parte com os looks escolhidos para curtir a festa na noite deste domingo (29). Tinha gente com todo tipo de roupa: das longas às compridas, das monocromáticas às coloridas. O destaque no quesito cor, no entanto, ficou com o preto, branco e vermelho.

Para os mais supersticiosos torcedores, a preferência de cores dos soteropolitanos que pisaram na Arena O Canto da Cidade pode ser considerada um sinal de que 2025 será o ano do Vitória, afinal, o escudo do time rubro-negro é composto por essa paleta. Para quem vibra contra, tudo não passa de uma mera coincidência. A verdade, contudo, é que as cores não poderiam falar de ninguém além de quem as escolhe.

No caso da professora Luana Souza, 38 anos, a cor vermelha deu o tom do conjunto de cropped e short utilizado por ela devido à crença na numerologia. "2025 é um ano importante para a feminilidade, individualidade, o autocuidado e o amor próprio. O vermelho e o rosa vêm justamente com essa energia para 2025. Eu soube disso esses dias, quando já tinha escolhido meu look da virada, que vai ser todo branco. Por isso, eu já adiantei o uso do vermelho hoje, que é para fechar esse ano e ciclo já vibrando nessa energia", afirma.

Professora escolheu roupa vermelha após numerologia apontar vermelho como sua cor em 2025 Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Também com roupa vermelha, o casal de namorados Heitor Rodrigues, 29 anos, e Jaiane Alves, de mesma idade, contou que só saem para festa combinando, mas que não costumam prestar atenção no significado das cores. Quando ficaram sabendo que vermelho é sinônimo de paixão, decidiram fazer um combinado. "Se o significado é paixão, vamos usar a cor em 2025, 2026, 2029... Vamos repetir o vermelho até onde der, se for dando certo. Time que está ganhando não mexe", frisa Heitor.

Heitor Rodrigues e Jaiane Alves desfilaram looks vermelhos Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Como a grade de atrações deste domingo teve como um dos grandes destaques o ritmo sertanejo na voz de Simone Mendes, a turma do 'all black' marcou presença. A preferência pelas vestes de cor preta foi vista em homens e mulheres de todas as idades. O argumento para escolha é que, mesmo sendo básica, essa é uma cor que ajuda a chamar atenção.

"Eu sou de Abaíra, um município na região da Chapada Diamantina, e escolhi esse look desde que estava lá. É a minha primeira vez no Festival Virada Salvador e quis usar preto na blusa, bermuda e sapato porque é uma cor que tem a ver com a minha personalidade e é atraente. Eu quero mesmo que as pessoas me vejam e digam que eu chamei atenção", admite aos risos o secretário escolar Jean Almeida, 23 anos.

Para além de chamar atenção, o preto é a cor do poder dentro do candomblé. É por isso que os orixás, divindades da terra, não têm a cor associada a eles. Ela é reservada à divindade do céu, a máxima dentro da cosmologia iorubá, segundo conta Bàbá Pecê, babalorixá da casa de Oxumarê e líder religioso.

Mesmo sem conhecer o significado da cor dentro da religião de matriz africana, a jovem Kailane Sacramento, 15, usa a cor preta como expressão de poder. Na noite deste domingo, ela optou pela cor na saia, no cropped e na jaqueta de couro. O look foi incrementado com adereços em prata, que aumentaram o efeito de imponência que ela almejava na festa, embora esse desejo não seja apenas para esta ocasião.

"Quero poder em 2025, assim como quero muita saúde, paz e dinheiro. O look da virada é todo branco, mas já estou atraindo essa energia de poder na noite de hoje, assim como já usei o vermelho para atrair o amor", relata.

Kailane Sacramento montou vestimenta toda em preto para curtir o Festival Virada Salvador neste domingo (29) Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Entre os homens, a maioria escolheu o preto e o branco como cores predominantes na vestimenta. Houve, no entanto, quem preferisse o estilo 'all white', como foi o caso do publicitário Jedson Gomes, 27, que decidiu entrar no clima do festival. "Eu quis trazer o espírito da virada mesmo, do final de ano. Coloquei o branco porque é sinônimo de paz, renovação e é o que eu quero em 2025, porque sou uma pessoa muito agitada. Eu preciso de mais paz", reitera.