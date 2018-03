Aniversário de Salvador terá 60 atrações em 14 locais; veja programação

Psirico, Léo Santana, Marina Lima e Aviões tocam em palcos nos bairros

Foto: Carol Aquino/CORREIO

O prefeito ACM Neto apresentou na tarde desta terça-feira (20) a programação do Festival da Cidade, que este ano terá 60 atrações em 14 pontos de Salvador. Durante a cerimônia de anúncio, no Teatro Gregório de Mattos, no Centro, ele também divulgou o planejamento de entregas para marcar os 469 anos de Salvador, celebrados no próximo dia 29.

Entre os shows, os destaques são Psirico, Léo Santana, Marina Lima e Aviões do Forró. Já quanto às entregas estão previstas a ordem de serviço para início das obras do BRT Lapa-LIP e a inauguração do primeiro Hospital Municipal, em Boca da Mata. O planejamento prevê entregas até o mês que vem – é o caso da inauguração do próprio hospital, que foi transferida para o dia 4 de abril, por conta da Semana Santa.

Shows pela cidade

O Festival da Cidade começa na próxima sexta-feira (23) e vai até 1º de abril. No primeiro dia, a programação terá Orquestra Rumpilezz (19h) e Orquestra Thiago Arancam (21h), no Terreiro de Jesus, Pelourinho. Já no sábado (24) os destaques são Xand e banda Aviões do Forró (19h) e Psirico (21h), na Praça da Revolução, em Periperi.

Os principais shows no domingo (25) ocorrem no Campo da Pronaica, em Cajazeiras, com a banda Duas Medidas (19h) e o cantor Léo Santana (21h). Na quarta-feira (28), véspera do aniversário, a festa na Praça da Mariquita, no Rio Vermelho, será comanda pelo roqueiro Márcio Mello (19h) e a cantora Marina Lima (21h). (Confira a programação completa abaixo).

Anúncios e entregas

Além da entrega do hospital e da autorização para o início das obras do BRT, o prefeito informou que, entre os anúncios a ser feitos, um deles será a ordem se serviço para a construção do Centro de Convenções municipal, na Boca do Rio.

Outra ordem de serviço prevista é para a requalificação da Ponta de Humaitá, na Cidade Baixa.

Ainda este mês será lançado o edital para requalificação da Avenida Sete de Setembro, no Centro; do Mercado Municipal de Cajazeiras, além da entrega da segunda etapa das obras no Barro Branco, na Avenida San Martin.

Ele anunciou ainda a inauguração do primeiro Hubb de Tecnologia do Brasil da iniciativa pública – na semana passada, a prefeitura já havia anunciado a transferência das operações do Hubb para o consórcio formado pelas empresas Bossa Nova Investimentos e DP Participações.

Ainda na área tecnológica, ele informou que vai lançar o programa para fornecer Wi-Fi gratuito em várias áreas da cisade – o projeto de internet de graça se chama Conecta Salvador.

Outra novidade será a primeira Casa para Estudantes Quilombolas, que funcionará no bairro de Matatu de Brotas, além dos 10 espaços culturais Boca de Brasa.

Neto também destacou a reformulação do novo sistema de compartilhamento de bicicletas, em parceria com o Itaú. Na área ambiental, ele citou a plantação de 1.400 mudas de árvores na Avenida Suburbana.

Assista ao lançamento:



Confira a programação cultural completa:

23 de março (sexta-feira)

Horário Evento Local 09:00 às 17:00 Exposição: Acervo Permanente da Casa do Benin Casa do Benin 09:00 às 17:00 Exposição: AFÉTO Casa do Benin 14:00 às 19:00 Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos 14:00 às 19:00 Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 09:00 às 17:00 Exposição: Memórias Afetivas do Subúrbio Ferroviário de Salvador Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre) 09:00 às 17:00 Exposição: A História em Pedra e Cal Edificações de Salvador Biblioteca Edgard Santos 19:00 Mostra Gregório em Cena - O Boca do Inferno (TEATRO) Teatro Gregório de Mattos 19:00 Show da Orquestra Rumpilezz Terreiro de Jesus - Pelourinho 21:00 Show Orquestra Thiago Arancam Terreiro de Jesus - Pelourinho

24 de março (sábado)

Horário Evento Local 08:00 às 12:00

14:00 às 17:00 Ruas de Lazer São Gonçalo do Retiro 10:00 às 19:00 CORETO HYPE Parque da Cidade 08:00 Oficina de Poesia Aplicada à Composição Musical (Professor Rilton Júnior) Espaço Boca de Brasa – Juventude Ativista de Cajazeiras (JACA) 09:00 às 17:00 Exposição: Memórias Afetivas do Subúrbio Ferroviário de Salvador Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre) 14h às 19h Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos 14h às 19h Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 19:00 Mostra Gregório em Cena - O Boca do Inferno (TEATRO) Teatro Gregório de Mattos 19:00 Show de Aviões do Forró Periperi 21:00 Show de Psirico Periperi

25 de março (domingo)

Horário Evento Local 08:00 às 12:00

14:00 às 17:00 Ruas de Lazer Trobogy 06:30 Salvador 10 Milhas - Corrida em Homenagem ao Aniversário da Cidade Rio Vermelho e Pituba 08:00 às 12:00 Bike Sem Barreiras Salvador - Inauguração de projeto de inclusão Avenida Professor Magalhães Neto 10:00 às 19:00 CORETO HYPE Parque da Cidade 09:00 às 17:00 Exposição: Memórias Afetivas do Subúrbio Ferroviário de Salvador Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (Vista Alegre) 13:00 Festival de Dança, Música e Poesia Espaço Cultural Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz) 14:00 às 19:00 Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos / Galeria da Cidade 14:00 às 19:00 Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 16:00 Domingão Boca de Brasa Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360 (Vista Alegre) 19:00 Mostra Gregório em Cena - O Boca do Inferno (TEATRO) Teatro Gregório de Mattos 19:00 Show de Duas Medidas Cajazeiras 21:00 Show de Léo Santana Cajazeiras

26 de março (segunda-feira)

Horário Evento Local 09:00 às 17:00 Exposição: Acervo Permanente da Casa do Benin Casa do Benin 09:00 às 17:00 Exposição: AFÉTO Casa do Benin 09:00 às 17:00 Exposição: A História em Pedra e Cal Edificações de Salvador Biblioteca Edgard Santos 14:00 Oficina gratuita de Experimentação Musical (Professor Nairo Elo) Espaço Boca de Brasa - JACA (Cajazeiras V) Horário 18:30 Oficina gratuita de Teatro (Professor Luiz Bandeira) Espaço Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz) 16:00 Lançamento do projeto Sacola Literária

(Com performance dos alunos do Projeto Dom Quixote e

O Circo de Um Homem Só, com contos cantados e

apresentação especial do CORO de COR) Praça da Piedade

27 de março (terça-feira)

Horário Evento Local 09:00 as 17:00 Exposição: Acervo Permanente da Casa do Benin Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: AFÉTO Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: A História em Pedra e Cal Edificações de Salvador Biblioteca Edgard Santos 14:00 Oficina Hip Hop (breakdance) (Professor Robson Correia) Espaço Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz) 18:30 Oficina de Dança Afro (Professor Robson Correia) Espaço Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz)

28 de março (quarta-feira)

Horário Evento Local 09:00 as 17:00 Exposição: Acervo Permanente da Casa do Benin Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: AFÉTO Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: A História em Pedra e Cal Edificações de Salvador Biblioteca Edgard Santos 14:00 Oficina de Experimentação Musical (Professor Nairo Elo) Espaço Boca de Brasa - JACA (Cajazeiras V) 14:00 Oficina de Introdução à Comunicação (Professor Gelton Cruz) Espaço Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz) 14:00 às 19:00 Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos 14:00 às 19:00 Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 18:30 Oficina de Teatro (Professor Luiz Bandeira) Espaço Boca de Brasa - Avançar (Bairro da Paz) 19:00 Show de Márcio Melo Largo da Mariquita - Rio Vermelho 21:00 Show de Marina Lima Largo da Mariquita - Rio Vermelho

29 de março (quinta-feira)

Horário Evento Local 09:00 as 17:00 Exposição: Acervo Permanente da Casa do Benin Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: AFÉTO Casa do Benin 09:00 as 17:00 Exposição: A História em Pedra e Cal Edificações de Salvador Biblioteca Edgard Santos 14:00 às 19:00 Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos 14:00 às 19:00 Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 19:00 Espetáculo Boca a Boca - Um Solo Para Gregório (Mostra Gregório em Cena) Teatro Gregório de Mattos 20:00 Quintas Gregorianas – bate papo com Ricardo Bitencourt Teatro Gregório de Mattos

30 de março (sexta-feira)

Sexta-feira da Paixão. Não há shows programados.

31 de março (sábado)

Horário Evento Local 08:00 às 12:00

14:00 às 17:00 Ruas de Lazer Paripe 14:00 às 19:00 Exposição: Gregórios Teatro Gregório de Mattos 14:00 às 19:00 Exposição Orixás da Bahia Espaço Cultural da Barroquinha 19:00 Espetáculo Boca a Boca - Um Solo Para Gregório (Mostra Gregório em Cena) Teatro Gregório de Mattos

1º de abril (domingo)