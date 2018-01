Após 20 dias, Leonardo conhece sua 3ª neta e se derrete: 'Linda!'

Pedro Leonardo também é pai de Maria Sophia

O cantor Leonardo mostrou aos fãs seu primeiro encontro com sua netinha Maria Vitória, nascida há 20 dias, em 6 de janeiro. Ela é filha do também cantor Pedro Leonardo, que é pai também de Maria Sophia.



"Deus me abençoou com mais uma netinha linda que só hoje consegui conhecer... Mavie. Parabéns, meu filho e Thaís, por mais esse presente divino. Que Deus os abençoe!", escreveu em seu Instagram.



O filho do cantor também falou sobre o encontro: "Vovô Léozinho conhecendo nossa Maria Vitória! Família aumentando, né pai? Como diz o Senhor, ela tem seu nariz, seus olhos, ou seja, ela é sua e nós todos também! Te amo!".