Atuação de Bruna Marquezine em novela é criticada e fãs a comparam a Fiuk

A novela Deus Salve o Rei, da Globo, estreou em janeiro deste ano e uma de suas principais atrizes já se destaca de forma negativa entre o público. A atuação de Bruna Marquezine não está agradando muitos telespectadores e isso levou internautas a compará-la com Fiuk.



A jovem atriz faz o papel da princesa Catarina, filha do rei Augusto (interpretado por Marco Nanini). O filho de Fábio Júnior, por sua vez, fez o personagem Ruy em A Força do Querer e também não agradou muita gente que assistiu à novela, por isso as comparações entre os dois.

O cenário medieval e o figurino dos personagens de Deus Salve o Rei levaram internautas a questionar se a Globo estaria tentando copiar a série Game of Thrones, da HBO, um grande sucesso entre o público jovem.