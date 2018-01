Bahia oficializa contratações de Mena e Régis

Atletas foram anunciados através de SMS para os sócios

Seguindo a cartilha, o Bahia oficializou mais dois reforços na tarde desta quarta-feira (10). Em SMS enviado para os sócios do clube, o tricolor anunciou a chegada do lateral chileno Mena e a permanência do meia Régis, que assinou com o Esquadrão por três anos.

Os dois jogadores já estavam treinando no Fazendão e dependiam apenas da assinatura do contrato para serem oficializados. Campeão das Copas América de 2015 e 2016 com a seleção do Chile, Mena defendeu o Sport na temporada passada e chega para brigar por vaga na lateral-esquerda com o jovem Léo. Ele pertencia ao Cruzeiro e assinou com o Bahia em definitivo por dois anos.

Já a permanência de Régis foi acertada na negociação que levou o goleiro Jean para o São Paulo. No acordo, o Bahia recebeu do clube paulista parte dos direitos econômicos do meia. O time do Morumbi ainda negociou com o Sport os direitos federativos de Régis para que ele pudesse assinar com o Bahia pelos próximos três anos.

Em pré-temporada no Fazendão, o elenco do Bahia se prepara para a estreia na temporada. O primeiro jogo do tricolor no ano será no dia 18, contra o Botafogo-PB, na Arena Fonte Nova, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.