Bahia perde para o Bahia de Feira e continua sem vencer em 2018

Time do interior marcou em cobrança de pênalti no primeiro tempo

A temporada 2018 não começou bem para o Bahia. Na tarde deste domingo (21), o tricolor perdeu a segunda partida em dois jogos ao ser derrotado pelo Bahia de Feira, por 1x0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela estreia no Baianão. Antes, havia perdido na estreia da Copa do Nordeste para o Botafogo-PB, por 1x0.

Com um time modificado por causa do rodízio promovido por Guto Ferreira, o Bahia começou o duelo estudando muito a partida e com dificuldades de ultrapassar o bloqueio montado pelo Bahia de Feira. O primeiro grande lance de perigo só saiu aos 13 minutos. Na jogada de lateral, Elber foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para Zé Rafael. Livre de marcação, o meia chutou fraco e facilitou a defesa de Jair.

A partir daí, os melhores momentos do primeiro tempo foram do Bahia de Feira. Aos 21, Jarbas fez o cruzamento e o baixinho Robert subiu entre dois defensores e obrigou o goleiro Douglas a fazer grande defesa.

A torcida do tricolor da capital até chegou a esboçar o grito de gol aos 24 minutos, quando Edson aproveitou lançamento na área e, de cabeça, mandou para as redes, mas o árbitro marcou falta de ataque. A resposta do Tremendão foi em outra grande chance de Robert. O atacante completou o cruzamento na área com chute forte e viu Douglas fazer outra defesa.

O goleiro do tricolor só não conseguiu evitar o gol aos 39 minutos, quando Edson derrubou Bruninho na área e o árbitro marcou pênalti. Menezes foi para a cobrança, fez valer a lei do ex e abriu o placar para o time do interior.

Pressão sem efeito

Correndo atrás do prejuízo, Guto fez duas mudanças na volta do intervalo. Vinícius e Júnior Brumado entraram nas vagas de Edson e Hernane, respectivamente. A mexida surtiu efeito e o empate quase saiu com apenas um minuto. Régis fez jogada individual, invadiu a área e chutou forte, acertando o travessão de Jair.

O Bahia seguiu pressionando e, por pouco, não chegou ao empate com Elber, que chutou forte, mas a bola explodiu na defesa. Aos 36 minutos, Júnior Brumado aproveitou cobrança de escanteio e sozinho mandou para fora - o Bahia de Feira também criou perigo para Douglas nas jogadas em velocidade. Sem conseguir transformar as chances criadas em gols, o Esquadrão somou a segunda derrota em 2018 e, mais uma vez, deixou o campo sob vaias da torcida.

O próximo compromisso do Bahia será na quarta-feira (24), quando recebe o Jacuipense, às 20h45, na Fonte Nova, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Baiano.