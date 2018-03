Bahia registra um acidente de trabalho a cada 44 minutos

Só na Bahia 74.236 ocorrências foram registradas no mesmo intervalo de tempo

No Brasil foram registrados cerca de 3,993 milhões de acidentes de trabalho de 2012 até ontem, o que equivale a um acidente a cada 48 segundos. Só na Bahia 74.236 ocorrências foram registradas no mesmo intervalo de tempo, o que corresponde a um acidente estimado a cada 43m 44s. Os dados são fruto de um levantamento feito pelo Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), e divulgado ontem.

Ainda na Bahia, do número total de pessoas afastadas do trabalho pelo INSS, 52% (31.082 trabalhadores, em números absolutos) são vítimas de acidentes enquanto outras 47,75% (28.361) foram afastadas por doença. A quantidade de homens afastados (42.497 ou 69,84%) é mais que o dobro de mulheres (18.356 ou 30,16%).

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), acidentes de trabalho custaram cerca de R$ 26 bilhões à Previdência entre 2012 e 2017. Os recursos foram gastos com auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio acidente. A quantia equivale a 9,7% do déficit apontado na Previdência. Só este ano, as despesas já somam quase R$ 800 milhões do orçamento público.

Além disso, com base em cálculos da OIT, o procurador do trabalho e co-coordenador do laboratório de gestão (SmartLab de Trabalho Decente), Luís Fabiano de Assis, afirma que o país perde, anualmente, 4% do seu Produto Interno Bruto (PIB) com gastos decorrentes de “práticas pobres em segurança do trabalho”.

Segundo Assis, no ano passado, estas perdas gerais à economia com acidentes de trabalho foram equivalentes a cerca de R$ 264 bilhões. Para os procuradores do trabalho, os números “alarmantes” são apenas a “ponta do iceberg”, não representando a real dimensão do problema. Assis ainda acrescenta que as notificações não vem caindo. “Quando analisamos o número de [trabalhadores] expostos [ao risco de acidente], o número de contratos de trabalho existentes, o número de acidentes não caiu em comparação a 2016. Ele se manteve estável”. A pesquisa ainda se baseou nos dados para contabilizar a quantidade de dias de trabalho perdidos com afastamentos previdenciários.

Até o fechamento desta matéria, o Brasil contabilizava um total de 314 milhões de dias perdidos. O número equivale a 860 mil anos perdidos. Os dados estão disponíveis para consulta no link https://observatoriosst.mpt.mp.br. Lá, os contadores e números não param de girar, já que os dados são atualizados a todo instante.

Setorialmente, as notificações de acidente de trabalho foram mais frequentes no ramo hospitalar e de atenção à saúde, público e privado, onde foram registradas 10% das comunicações por acidentes de trabalho (CATs).