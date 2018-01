Bia Haddad e Marcelo Melo avançam; Bruno Soares cai

Favoritos, Roger Federer e Novak Djokovic também avançaram

O dia foi bom para boa parte dos brasileiros que disputam o Aberto da Austrália. Enquanto Marcelo Melo e Beatriz Haddad venceram, Bruno Soares foi derrotado.



Pelo feminino, Bia Haddad se manteve viva no torneio. Jogando duplas ao lado da romena Sorana Cirstea, a brasileira garantiu vaga na terceira fase ao vencer a dupla formada pela polonesa Alicja Rosolska e a americana Abigali Spears por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em 1h48 de jogo.

Pelo masculino, o líder do ranking mundial de duplas Marcelo Melo garantiu vaga nas oitavas. Ao lado do polaco Lukasz Kubot, ele derrotou os australianos Luke Saville e Max Purcell por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-2). O jogo será domingo (21), às 20h, contra o indiano Divij Sharan e o americano Rajeev Ram.

Bruno Soares não teve a mesma sorte. O brasileiro caiu na 2ª rodada, após perder para os indianos Leander Paes e Purav Raja por 7/6 (7/5), 5/7 e 7/6 (8/6).



Outros jogos

Favoritos, Roger Federer e Novak Djokovic venceram sem maiores problemas e estão nas oitavas de final do primeiro Grand Slam do ano.

O suíço derrotou o francês Richard Gasquet por 3 a 0 (6/2, 7/5 e 6/4) e vai enfrentar o húngaro Márton Fucsovics. Já o sérvio, que busca o hepta, bateu o espanhol Albert Ramos-Viñolas por 3 sets a 0 (6/2, 6/3 e 6/3) e encara o sul-coreano Hyeong Chung.