CBF divulga tabela da Série C e Juazeirense conhece adversários

Acesso será definido nas quartas de final no dia 26 de agosto

Primeiro representante baiano na Série C por meio de acesso, a Juazeirense já sabe a ordem dos confrontos que terá pelo campeonato, que começa no dia 14 de abril. A tabela básica do torneio foi divulgada pela CBF nesta quarta-feira (7).

O Cancão de Fogo estreia em Juazeiro diante do Confiança, no dia 14 ou 15 de abril. Uma semana depois, visita o ABC no Frasqueirão, em Natal. A tabela com datas e horários dos jogos ainda será divulgada pela CBF.

A Série C tem dois grupos com dez equipes cada, divididos regionalmente. No Grupo A, apenas times do Norte e Nordeste; no B, times do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Eles se enfrentarão dentro dos grupos em dois turnos, com jogos sempre nos finais de semana.

O campeonato não vai parar por conta da Copa do Mundo e o returno está marcado para começar no dia 16 de junho. Nas duas últimas rodadas, a Juazeirense recebe o Santa Cruz e visita o Botafogo-PB.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final em dois jogos. O de ida será no dia 19 de agosto, e o da volta no dia 26. Quem avançar para as semifinais estará na Série B de 2019. As partidas do mata-mata, diferentemente das últimas edições da Série C, não terá mais gol qualificado fora de casa.

Confira a tabela da Juazeirense no 1º turno:

Juazeirense x Confiança – 14 ou 15 de abril

ABC x Juazeirense – 21 ou 22 de abril

Juazeirense x Remo – 28 ou 29 de abril

Juazeirense x Globo – 5 ou 6 de maio

Atlético Acreano x Juazeirense – 12 ou 13 de maio

Juazeirense x Náutico – 19 ou 20 de maio

Salgueiro x Juazeirense – 26 ou 27 de maio

Santa Cruz x Juazeirense – 2 ou 3 de junho

Juazeirense x Botafogo-PB – 9 ou 10 de junho