Cleo Pires usa abadá com seios à mostra no Carnaval do Rio

A atriz usou apenas adesivos em forma de coração por cima dos mamilos

A atriz Cleo Pires chegou à Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, envolvida em uma echarpe. Ao se livrar do pano, a artista, que é embaixadora do Camarote Itaipava, deixou à mostra os seios, com os mamilos cobertos apenas por adesivos em formato de coração.

Em seu perfil no Instagram, ela comentou: "Vocês queriam lacração babys? Aqui estou toda trabalhada no coração pronta para curtir 100 carnavais em 1".

Sobre o look ousado, ela explicou: "É a feiticeira do amor, representa a mágica do amor", contou ela que se disse apaixonada pelos adesivos. "Fiz questão de mostrar", disse, em entrevista ao site G1.

Cleo, antes de chegar à folia (Reprodução/Instagram)

Já ao jornal carioca Extra, a atriz foi mais sintética: "Ousadia faz parte da vida".

A camiseta exibia um decote no mesmo formato e o look é assinado pelo estilista Raphael Mendonça e pela Maison Alexandrine. A beleza é de Carla Biriba.