Combate das Marcas movimenta R$ 47 milhões em negócios

Durante três dias foram vendidas 854 unidades, 25% a mais do que o ano passado

Em três dias de evento, a 17ª edição do Combate das Marcas registrou um crescimento de 25% nas vendas e de 12% no fluxo em comparação com o ano passado, totalizando movimentação de R$ 47 milhões em negócios.

O balanço foi divulgado pela regional Bahia da Fenabrave, organizadora do Combate das Marcas juntamente com Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia (Sincodiv-BA).

Foram vendidos 854 carros nos três dias do evento que aconteceu no Shopping Bela Vista e contou com a presença de pouco mais de oito mil pessoas, superando a expectativa dos organizadores, que projetaram as vendas em 700 unidades.

O cenário de reaquecimento da economia está reanimando o mercado automotivo, como afirmou o diretor da Regional Bahia da Fenabrave, o Raimundo Valeriano. “Sem dúvida, um incremento e tanto para a economia baiana”.