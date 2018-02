Confira receitas para vencer a ressaca da Folia

Álcool, noites maldormidas, viroses: água e boa comida ajudam a superar

Quando o reinado de Momo chegar ao fim, a maioria dos foliões terá histórias para contar, lembranças e um saldo de muito desgaste físico causado pelo sol, excesso de bebida, muita atividade física, noites maldormidas e má alimentação. Para ajudar o corpo a vencer o cansaço e favorecer a desintoxicação, especialistas na área de nutrição, fisioterapia e educação física preparam um guia para ajudar nessa tarefa.



De acordo com a nutricionista funcional e clínica do HapVida, Carol Báfica, o primeiro passo para superar os desgastes desse período é investir em hidratação. “A água é fundamental para ajudar o corpo a eliminar as toxinas, por isso, o primeiro passo é se hidratar muito bem, seja com água, água de coco, sucos ou chás”, diz Carol, ressaltando que, no caso de chás, é importante não exagerar e preferir aqueles vendidos em casa de produtos naturais ou os que se usa a folha, a casca ou as raízes. “É importante conhecer a procedência desse chá, além de lembrar que, mesmo naturais, esses produtos têm toxinas que podem comprometer o fígado e os rins”, ensina. A quantidade certa de água para cada um, segundo a nutricionista, vai variar de acordo com o peso e o tipo de atividade que as pessoas praticam.



Cardápio

Ela lembra que as folhas, frutas e verduras estão liberadas e são muito bem vindas nesse período, pois ajudam o organismo a responder mais rápido. “É sempre melhor preferir os produtos de época, pois possuem uma quantidade menor de agrotóxicos e um custo menor”, diz.



Com uma postura semelhante, a professora de nutrição da Unijorge, Ramona Baqueiro sugere que sejam consumidos os alimentos ricos em antioxidantes e compostos bioativos, como as frutas vermelhas (morango, goiaba, melancia), amarelas/laranjas (cenoura, abóbora, laranja, caju, melão) e arroxeadas (beterraba, açaí). “Os folhosos verdes escuros também são fundamentais neste processo, como a couve, o brócolis e a rúcula”, explica.



Caroline destaca que os peixes, como tilápia, sardinha e atum, e o frango são excelentes opções de proteína magra, mas ressalta que eles não devem ser fritos. “O preparo deve optar por grelhar ou cozinhar, evitando temperos prontos, que possuem muito sódio e substância cancerígenas”, lembra.



Enquanto o corpo não se recupera, a nutricionista sugere manter uma boa distância de embutidos (presunto, salsicha, mortadela), industrializados (biscoito, salgadinhos tipo chips), bebidas doces (sucos em pó, de caixa e refrigerantes) e açúcar e doces em geral. “Esses alimentos contêm componentes que dificultam a eliminação de toxinas e acentuam a retenção hídrica”, completa Ramona Baqueiro.



Cansaços

Para amenizar a fadiga muscular e as dores em articulações, a sugestão da fisioterapeuta e Coordenadora do curso da Unijorge Marisa Bouzas são as massagens relaxantes, alongamentos e banhos de imersão. “O folião pode fazer elevação dos membros inferiores e alongamentos específicos para estes grupos musculares. Ele pode lançar mão também de compressas frias”, ensina. A fisioterapeuta destaca que quando as pernas e pés apresentarem vermelhidão, calor (queimação) ou edema, além de dor excessiva e limitação de movimento é hora de buscar um profissional para ter certeza se os dias de folia não causaram lesões nas articulações ou nos músculos. Ela lembra que caso haja calosidades nos pés, a saída é buscar sapatos confortáveis, folgados, ou tênis. “Se tiver bolhas nos pés, não estoure para não infeccionar”, orienta.



Especialista em Fisiologia do Exercício e Prescrição do Exercício, o educador físico Weider Pholha lembra que a dor muscular tardia é comum em pessoas destreinadas, que não têm o hábito de praticar exercícios físicos e, geralmente, a duração é de dois a três dias. “Nesses casos, a recomendação é que o folião espere a dor diminuir para iniciar ou retornar a um programa de exercícios físicos”, orienta. Ele afirma que o descanso e uma noite de sono regenerativa é essencial antes do retorno progressivo aos exercícios físicos.



O educador físico Iuri Brandão destaca que, no período pós-folia, as atividades mais indicadas são as de baixa intensidade e que proporcionem relaxamento, como caminhadas e sessões de alongamento. “Nesse momento, a escolha da modalidade de exercício vai depender das experiências anteriores do praticante. A orientação de um profissional é fundamental”, completa.