Daniela Mercury canta para mais de 1 milhão no Carnaval de SP

A atração que mais levou público no carnaval de rua de São Paulo, em 2018, a pipoca da Rainha, da cantora baiana Daniela Mercury, arrastou mais de um milhão de pessoas pela Rua da Consolação, no centro de São Paulo.

É o terceiro ano seguido em que Daniela faz o maior bloco da capital paulista. Milhares de pessoas fantasiadas acompanharam as quase seis horas de percurso do trio elétrico.

Assim como no Carnaval de Salvador, em diversos trechos a musa cantou Banzeiro, uma das canções eleitas como a música do Carnaval deste ano. Tudo isso no ano em que o (antológico álbum) O Canto da Cidade completa 25 anos.

Foi a partir de um show do vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), em 1992, que sua carreira ganhou projeção nacional e internacional. A apresentação deste domingo foi o encerramento oficial do Carnaval de Rua da cidade de São Paulo. “Eu não largo São Paulo”, diz ela.

