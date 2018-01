Em Cajazeiras, Universo/Vitória atropela Liga Sorocabana

Leão esteve sempre à frente do placar e derrotou paulistas por 95x69

O Universo/Vitória não tomou conhecimento da Liga Sorocaba, nesta quinta (25), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, e trucidou o adversário por 95x69, em partida válida pela edição 2017/18 do NBB. Com sua 9ª vitória em 16 jogos, o Leão pulou da 8ª para a 7ª colocação na competição. O rival segue na vice-lanterna. O Vitória volta à quadra somente no dia 31 de janeiro, quando enfrenta o Basquete Cearense, fora de casa, às 19h30.



O começo do jogo já indicava que era só o rubro-negro apertar o passo para deslanchar na partida. Os paulistas só foram marcar seus primeiros pontos quando faltavam seis minutos no cronômetro. Até ali, o Leão - que jogou sem o armador Kenny Dawkins, um de seus destaques - já liderava por 14x0. O jogo ficou mais equilibrado, com a parcial terminando em 24x16 para os donos da casa.



A Liga Sorocabana pareceu acreditar que podia incomodar o Leão e apertou o jogo, chegando a diminuir a diferença para sete pontos, mas o Vitória voltou a se concentrar e a acertar a mão e foi para o intervalo com 17 pontos de vantagem no placar (49x32).



Sem titubear, o Leão voltou a imprimir um ritmo forte no terceiro quarto. Okorie e Murilo tiveram 100% de aproveitamento nos arremessos e ajudaram os baianos a levar a vantagem para 29 pontos, deixando o jogo praticamente resolvido. Ao fim do período o placar do ginásio de Cajazeiras estava 71x42.



No último quarto, o técnico Régis Marrelli rodou mais o elenco e conseguiu manter boa diferença no marcador sem sofrimento. O cestinha do jogo foi o ala rubro-negro Arthur, com 21 pontos. Kurtz e Murilo contribuíram com 17 e André Góes terminou com 9 pontos e 12 assistências.