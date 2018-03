Flamengo, em casa, e Corinthians, fora, empatam pela Libertadores

No Rio, cariocas ficaram no 2x2 contra o River Plate, enquanto paulistas não saíram do 0x0 contra o Millionarios, na Colômbia

Em um jogo muito movimentado, o Flamengo estreou nesta quarta (28), na Copa Libertadores, com um empate em 2x2 com o River Plate, no Engenhão. A equipe carioca esteve na frente do placar por duas vezes, mas cedeu o empate.



Cumprindo suspensão pela confusão na final da Copa Sul-Americana do ano passado, o Fla jogou com portões fechados. A primeira boa finalização aconteceu aos 25, com Henrique Dourado, mas o goleiro Armani pegou bem em dois tempos. O River só respondeu no final do primeiro tempo, com Mora mandando uma bomba para boa defesa de Diego Alves.



No segundo tempo, o Flamengo teve a chance de sair na frente e não desperdiçou. Aos 8, Diego sofreu pênalti, que Henrique Dourado bateu com a categoria de sempre.



O empate veio logo na sequência. Após cobrança de falta, Mora subiu - impedido - e fez 1x1. O rubro-negro voltou à frente aos 21. Everton recebeu de Paquetá e marcou o segundo do Fla. O jogo seguiu bem equilibrado e os argentinos igualaram novamente aos 41, com Mayada, em chute de fora da área.

Outro empate

Em Bogotá, o Corinthians também estreou com empate, mas em 0x0 com o Millionarios. Se o time paulista queria um jogo mais cadenciado, que lhe favorecia, os donos da casa vieram para o abafa. No entanto, a primeira chance foi do Timão, aos 30, mas Romero bateu fraco.



O Millionarios chegou por duas vezes, ambas com Del Valle, mas a mira do atacante colombiano estava ruim. Aos 6 do 2º tempo, os donos da casa quase abrem o placar, mas Huérfano, sozinho e dentro da área, mandou para fora.



A resposta do alvinegro veio aos 17 minutos, com sua melhor chance no jogo. Após escanteio cobrado por Jadson, a bola sobrou para o zagueiro Henrique que virou e chutou forte, mas ela bateu no travessão.