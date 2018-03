Guido Mantega vira réu na Operação Zelotes

Ex-ministro foi denunciado por beneficiar empresário em julgamento no Carf

O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, virou réu após a Justiça Federal de Brasília acolher a denúncia contra ele apresentada pelo Ministério Público Federal. Agora, Mantega será julgado no âmbito da Operação Zelotes e vai passar a responder a uma ação penal.

De acordo com informações do G1, a denúncia consiste em Mantega ter beneficiado o empresário Vítor Sandri em um julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), órgão vinculado ao Ministério da Fazenda no qual empresas recorrem contra multas aplicadas pela Receita Federal.

Ainda de acordo com a denúncia, a multa aplicada à defesa de Sandri chegava a R$ 110 milhões.

Além de Mantega e de Sandri, mais 11 pessoas vão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A defesa de Vitor afirmou que a denúncia é "infundada".