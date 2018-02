Ivete aparece em sacada de hospital e fala sobre as gêmeas; veja

Quem foi à maternidade conhecer as meninas, ganhou um pudim de pote

O trio elétrico mais famoso do Carnaval 2018, Ivete Sangalo e suas filhas, Marina e Helena, que nasceram no último sábado (10), só vai ter alta na quarta-feira de cinzas. Na manhã desta terça-feira (13), a cantora apareceu na sacada do Hospital Aliança e acenou para os jornalistas.

"Está tudo ótimo. As meninas são lindas. O parto foi lindo. São quietas. Estou amamentando as duas ao mesmo tempo. Nas primeiras noites, a adaptação é mais difícil, mas já se apagaram. Eu tenho muito leite, graças a Deus. As duas são gulosas", disse a cantora

Veveta falou rapidamente com os jornalistas e disse que alta foi adiada para a quarta-feira de cinzas devido ao difícil acesso à residência da cantora, localizada na avenida Contorno, que recebe um fluxo muito intenso durante o Carnaval.

A cantora aproveitou ainda para falar das filhas. "Esse trio ainda vai dar o que falar", brincou Ivete. "Elas são bem quietas e as duas são gulosas", completou ela, que disse que estava "beeem feinha", fazendo piada com o bordão "bem meniniha". Ela informou ainda que tem sido orentrada pelos médicos a fazer pequenas caminhadas pelos corredores do 3º andar do local.

O quadro de saúde de Ivete e das meninas é considerado estável. Helena e Marina estão se alimentando bem através da amamentação. Quem foi à maternidade para conhecer as pequenas foi presenteado com potinhos de vidro, contendo pudim dentro.

Foto: Reprodução/Instagram

*Vídeos cedidos pelo G1 Bahia