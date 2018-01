Jau, Gerônimo e Cortejo Afro estão no 3º Sarau de Carnaval

Evento realizado pelo CORREIO será quarta (31), às 18h30, no Baby Beef Alvarez



Jau, Gerônimo e Cortejo Afro são os convidados do terceiro Sarau de Carnaval, evento realizado pelo CORREIO nesta quarta-feira (31), às 18h30, no restaurante Baby Beef Alvarez (Avenida ACM).

Sarau de Carnaval, evento promovido pelo cantor e compositor Edu Casanova em parceria com o jornalista Osmar Marrom Martins.

Com muitas histórias e sucessos da folia baiana, a segunda edição do projeto recebeu as bandas Armandinho, Dodô & Osmar e Eva.

A estreia do projeto, na última quarta (17), teve como convidados Alavontê e a cantora Alinne Rosa.

Os apresentadores Marrom e Edu Casanova receberam o Alavontê no primeiro Sarau

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)