Jornalista global se demite após 18 anos para investir em bitcoin

Ele trabalha com mercado digital há cerca de um ano e virou consultor

Mais um jornalista se demitiu da Globo para seguir novos projetos. Dessa vez foi Ginez Cesar, da TV Morena, afiliada no Mato Grosso do Sul. Ele estava na emissora há 18 anos e desde 2010 apresentava o "Bom Dia MS". Ele chorou ao se despedir dos telespectadores na sexta-feira (19).

"Foi muito difícil. Até agora fico balançado, porque a empresa é ótima, não posso reclamar. Chegou o momento em que a gente amadurece. Tenho 42 anos e comecei na TV aos 20 e poucos. Construí minhac arreira aqui. Só agora, com a maturidade, me permiti tomar decisões diferentes", explicou o jornalista em entrevista ao Uol.

Na sexta, Ginez foi homenageado, relembrou a trajetória e passou o programa para o sucessor, Átilla Eugênio Rocha. Ele foi aplaudido pela equipe.

O jornalista nasceu em Sorocaba, São Paulo, e foi para o Mato Grosso do Sul com a oportunidade de cobrir as férias de um profissional de lá. Acabou ficando efetivado na tv local, casou por lá e teve duas filhas.

Ele explica que a rotina de jornalista exige muito e sua família pesou na decisão de mudar de setor. "O principal motivo é pessoal. Tive vários problemas de saúde com a família, minha mulher passou por uma segunda cirurgia, e no jornalismo temos uma rotina pessada, aos feriados, Natal, Ano-Novo, domingos. Depois de 18 anos, decidi que queria ser mais dono da minha agenda".

Agora, Ginez vai se dedicar a ser investidor no mercado virtual. Há um ano ele investe em criptomoedas. "O negócio começou a crescer, ganhar dimensão. Aumentou o percentual de trabalho, estava criando um grupo bastante denso e tinha pouco tempo para todas as coisas. Encontrei outra fonte de renda que me permitiu tomar essa decisão", acrescenta.

Ele estudou o assunto e agora também presta consultoria para novos investidores do setor.