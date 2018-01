Juninho diz que gol do empate foi graças ao seu olhar observador

Lateral fez o seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e evitou derrota para a Juazeirense

O resultado não foi o esperado, mas o empate com a Juazeirense em 2x2, na estreia do Campeonato Baiano, não teve gosto tão amargo assim. Graças a um gol de Juninho, que evitou uma derrota no Barradão, neste domingo (21). O lateral-esquerdo marcou o gol de empate aos 43 minutos do segundo tempo.

Feliz por evitar o pior, Juninho comentou a atuação do Leão e reforçou que o time precisa melhorar. “No final do ano a gente deixou o Campeonato Brasileiro com uma derrota em casa e, por mais que tenha alcançado o objetivo, deixou o torcedor triste. Este ano a gente iniciou com o pensamento de vencer em casa, mudar aquela realidade do ano passado. Lutamos, o empate foi um resultado importante. Fico feliz de fazer meu primeiro gol pelo clube. Não foi sorte, a gente trabalha bastante”, disse o camisa 16.

O jogador contou ainda que, foi graças ao seu poder de observação, que conseguiu mudar a história do jogo. “Vi que no jogo não estávamos fazendo toques rápidos e infiltrações. Percebi isso no banco e, quando eu entrei, conversei com os meus companheiros e deu certo”, completa Juninho.

Apesar do empate carregar um tom de alívio, também tem o peso de ser mais um jogo do Leão sem triunfo em casa. O time não vence diante do seu torcedor, em um jogo oficial, desde o dia 8 de novembro, quando fez 3x1 no Palmeiras, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Uillian Correia amenizou a situação. “Fizemos um bom jogo. Em relação ao resultado, claro que a gente queria ter vencido, começado dentro de casa com os três pontos, mas, dos males, o menor. Nós fizemos um grande jogo. A cada partida vamos evoluindo para um dia chegar à perfeição”, avalia.

Neilton se destaca

Criticado após sua brusca queda de rendimento no ano passado, o atacante Neilton foi uma grata surpresa para o torcedor que acompanhou a estreia do Vitória no Baiano.

Jogadas de velocidade pelo meio, passes certeiros, facilidade em penetrar na área. O 10 do Leão mostrou que tem condição de vestir uma camisa com esse peso e celebrou. “Ninguém mais do que eu mesmo cobrava tando de mim. Sei que tive uma queda de rendimento, mas estou firme”, garante.