Lucas diz que não encarou a noiva depois do BBB18: 'Não tive coragem'

O ex-participante do BBB18, que foi ontem a São Paulo reencontrar a amada, disse que não teve coragem de encará-la

O modelo Lucas, que saiu nesta semana do reality show Big Brother Brasil (BBB 18), acaba de dar mais uma declaração para a imprensa sobre a sua situação com Ana Lúcia Vilela, sua noiva, que publicou um vídeo sem aliança. Ao jornal Extra, o ex-participante do BBB18, que foi ontem a São Paulo reencontrar a amada, disse que não teve coragem de encarar a família.

No vídeo publicado por Ana Lúcia em seu perfil no Instagram, ela disse que estava engajada nos compromissos profissionais e encerrou falando que “a vida segue”. Lucas, por sua vez, disse que preferiu dar um tempo antes de encarar Ana depois de sua eliminação. Até o momento, os dois só se falaram pelo telefone.

“Vou dar o tempo que ela precisar. Se ela não quiser, não tenho o que fazer. Mas eu vou lutar até o fim. Não vou deixar que uma vida tão grande acabe assim. Essa história envolve a família dela. A mãe dela é uma mãe pra mim, o pai dela, um pai, a avó, minha avó, é muito difícil essa situação”, disse ele, emocionado e entristecido, ao Extra.

Ana Lúcia manda beijo e mostra dedo sem aliança (Foto: Reprodução)

Arrependido das atitudes com Jéssica dentro do confinamento, ele disse que não teve coragem nem mesmo de ligar para a mãe da noiva, sua ex-futura sogra, que é como se fosse uma mãe para ele. “Não tive coragem de falar com a família dela. Principalmente a minha sogra”.

“Eu estava louco pra ouvir a voz dela, do mesmo jeito que eu quero muito falar com ela, ainda não tive coragem”, finaliza o brother.

Resposta

Ana Lúcia, que ficou conhecida após o cearense entrar no BBB18 e manter uma relação muito próxima com Jéssica, uma das participantes, resolveu publicar vídeos em seu stories no Instagram, com desabafos sobre a sua atual situação aqui fora.

No entanto, ela preferiu não citar o rapaz diretamente, mesmo após o reencontro que os dois tiveram em São Paulo. Conforme informações do jornal Extra, Lucas viajou para a capital paulista na tarde de ontem (1º), e na madrugada, os dois se manifestaram.

“Eu queria dizer que está tudo bem. Muito obrigado a todas as mensagens e carinho que estou recebendo. Vamos esperar. Tudo no tempo de Deus”, disse Lucas, sem entrar em detalhes sobre o que rolou na conversa. Ele também disse que está sendo julgado.

“De vez em quando a internet elege a vítima que expiará pelos pecados de todos. É a revitalização dos tribunais políticos medievais, quando as pessoas esqueciam temporariamente de seus erros para atirar nos outros as pedras que sabiam também merecer. O julgamento funciona como catarse coletiva, oportunidade desonesta de condenar no outro o que não suportamos em nós”, escreveu ele, segundo as palavras do Padre Fábio de Melo.

Já Ana Lúcia apareceu em um vídeo e limitou-se a falar dos seus assuntos de trabalho, dando a entender que pretende usar os seguidores em favor da sua vida profissional. “Eu sei que estou em falta com vocês. Sumida, não aparecendo muito por aqui. Isso é porque estou trabalhando muito, levando a vida normalmente”, disse.

“Mas não poderia deixar de aparecer para agradecer as mensagens de carinho, de suporte, de apoio. Vocês têm sido essenciais. Não se preocupem, eu estou bem. Eu acredito que o tempo é o remédio para tudo em nossa vida. Acredito muito em Deus. E vida que segue”, completou.

Bacharel em Relações Internacionais – com um MBA na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra – e gerente de uma loja de departamento, a mineira Ana Lúcia começou a aproveitar a fama. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ela tem publicado fotos editoriais, com postagens patrocinadas, além de contar com o apoio de uma assessoria.