Mais de 27 mil motoristas baianos têm direito de dirigir suspenso

Lista com motoristas que tiveram punição na CNH foi divulgada pelo Detran

Mais de 27 mil motoristas tiveram o direito de dirigir suspensos na Bahia por terem ultrapassado os 20 pontos na carteira nacional de habilitação (CNH). As penas variam de um a dois meses. Os motoristas estão sendo notificados pelos Correios da decisão. A relação com os nomes foi publicada no Diário Oficial do Estado de sábado (24). Ainda cabe recurso da decisão à Junta Administrativa de Infrações (Jari), dentro do prazo de 30 dias. Clique aqui para acessar o Diário Oficial.

Quem não apresentar defesa no prazo deve entregar a CNH ao Detran, ou corre risco de ser punido com mais rigor. Caso o motorista seja flagrado dirigindo com a CNH suspensa, o Código Brasileiro de Trânsito prevê que ele seja preso de seis meses a 1 ano e ainda pague multa. Ele também deve ficar sem dirigir pelo mesmo período em que foi suspenso anteriormente, caso seja flagrado dirigindo no período. Como punição, o Detran também abre o processo de cassação da carteira.

Para voltar a poder dirigir, o motorista deve cumprir a pena e depois fazer o curso de reciclagem em autoescola e fazer e ser aprovado no teste de legislação.

Para garantir que os condutores irregulares não estão dirigindo, o Detran tem aumentado ações de fiscalização. “Realizamos a operação 'Paz no Trânsito', em parceria com a Polícia Militar, onde damos uma atenção especial na identificação de cidadãos que insistem em dirigir com a CNH suspensa. Quanto menos infratores no tráfego, menor o risco de acidentes”, diz o coordenador de fiscalização do órgão, Márcio Santos.