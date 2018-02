Menina de 7 anos morre ao participar do 'desafio do desodorante'

Parentes da criança de São Bernardo do Campo fazem alerta sobre riscos da web

Uma menina de 7 anos morreu após inalar desodorante aerosol depois de assistir a um vídeo do 'desafio do desodorante'. Adrielly Gonçalves tentava imitar um vídeo que circula pela internet disseminando o desafio. A menina morreu no sábado (3), em São Bernardo do Campo, São Paulo. A família da criança chegou a levá-la para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde os médicos tentaram reanimá-la, mas ela já estava morta.

Os parentes de Adrielly fazem campanha nas redes sociais para alertar sobre o perigo de menores de idade repetirem ações irresponsáveis divulgadas na web.

"O que não pude fazer por minha filha vou fazer por outras pessoas, para que essa tragédia não aconteça novamente", disse Márcia Gonçalves, mãe da criança, por telefone, ao jornal O Globo.

O "desafio do desodorante" incentiva pessoas a se filmarem enquanto inalam o produto pelo maior tempo que a pessoa conseguir suportar. No domingo, mesmo dia do velório de Adrielly, a família divulgou um texto no Facebook para alertar sobre os perigos da prática: "Ela, criança inocente, colocou o desodorante direto na boca e desmaiou, tendo parada cardíaca em sequência", diz o texto.

Adrielly brincava em casa quando espirrou o spray na boca e segurou o ar. Ela passou mal na mesma hora. Segundo a tia e madrinha dela, Lásara de Oliveira, de 34 anos, a sobrinha assistiu a um vídeo na web que mostrava uma pessoa ensinando o desafio. Outra parte do desafio consiste em congelar partes do corpo com o spray.

"Gostaria de alertar aos pais que fiquem de olho nos conteúdos que os filhos pesquisam na internet", afirma o post sobre a menina "linda e muito amada". "Peço que rezem, orem pela mãezinha dela, Marcia Gonçalves, pois ela está desolada. Uma tristeza que espero que nem uma mãe pai familiar venha passar", completa a mensagem.

Ela tinha quatro irmãos mais velhos, de 23 anos, 17, 13 e 10. Era a única menina. Seu corpo foi velado e enterrado no domingo.

A madrinha da pequena Adrielly ressaltou a importância de os pais fiquem de olho no que as crianças veem na web.

A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo informou, em nota, que os médicos chegaram a realizar manobras de atendimento para reanimar a criança, mas ela não resistiu.