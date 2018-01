Mocotó do Padre vai receber 3 mil pessoas no IAPI neste domingo (14)

Receita leva uma tonelada de carne e é preparada por 340 pessoas

Em todo mês de janeiro, há dez anos, os fiéis da Paróquia São Paulo Apóstolo, no final de linha de IAPI, em Salvador, se reúnem em uma verdadeira força-tarefa: preparar o Mocotó do Padre - que leva na receita mais de uma tonelada de carne, além de 1800 kg de mocotó. O evento, que acontece neste domingo (14), de 9h às 21h, conta com a colaboração de 340 voluntários e tem como anfitrião o padre Valson Sandes, que dá nome à festa.

Pelo menos três mil pessoas devem passar para comer a iguaria - receita da avó de Valson.

"É aquele mocotó modelo antigo, encontrado nas madrugadas da Sete Portas, do Rio vermelho", conta o padre Valson, acrescentando que a comida é servida em um prato de barro, o nagé, e custa R$ 25. "É muita comida, quem chegar, come", salientou.

A festa, que movimenta toda localidade - e até turistas - tem a missão de arrecadar dinheiro para a conclusão das obras da Igreja São Paulo Apóstolo, matriz do bairro. "Já temos confirmados gente do Rio Grande do Norte, São Paulo e alguns interiores aqui da Bahia. Não temos como mensurar quantas pessoas vão vir, mas sei que vamos ultrapassar as três mil, como em todos os anos", garantiu ele ao CORREIO.

(Foto: Thais Borges/Arquivo CORREIO)

Conforme padre Valson, os que quiserem comer o mocotó em casa podem levar na quentinha, sem pagar nada além dos R$ 25. Já os que optarem por permanecer no largo do IAPI, vão poder concorrer a prêmios como bicicletas e eletrodomésticos. "Durante todo o dia, teremos muita diversão e shows especiais", afirmou, citando as bandas Os Malas, Samba.com, além do locutor Jotinha da Bahia, que se apresentam na festa.

Força-tarefa

Para que o primeiro prato seja servido pontualmente às 9h, neste domingo, os 340 voluntários - todos moradores de IAPI, Santa Mônica e Caixa D'água - já botaram a mão na massa. É que parte dos mais de 1800 kg de mocotó, 300 kg de carne tipo charque, 300 kg de carne fresca, 200 kg de calabresa, além de 100 kg de bacon já estão no fogo.

Segundo padre Valson, a comida tem, religiosamente, que começar a ser preparada um dia antes. Toda operação para cozinhar as mais de 600 unidades do mocotó acontece no Salão Paroquial, onde a equipe monta uma cozinha industrial toda equipada. "Desde hoje, até amanhã, é muito trabalho. Todo mundo dando duro o dia inteiro", explica o padre.

Mocotó da avó do padre

Conforme padre Valson, além de ter aprendido a receita com sua avó, o prato é querido pelos baianos. Natural da cidade de Elísio Medrado, no Centro-Norte do estado, ele disse que a receita leva os mesmos ingredientes de outra iguaria amada pela Bahia.

"O mocotó nada mais é que o pé do boi. Cada um pesa cerca de 3kg. o prato é como uma feijoada, só que sem feijão. Com aquele caldo é que é feito o pirão. Esse é receita de minha avó, com quem aprendi desde muito novo, porque sempre gostei muito de me meter na cozinha ".

A receita do Mocotó do Padre leva carne de boi, charque ponta de agulha, calabresa, bucho, bacon, salsa, coentro, vinagre, hortelã, sal, cebola, folha de louro, limão, alho, tomate, pimenta cominho, corante, farinha e pimenta de cheio.



Ainda de acordo com o anfitrião, faz dez anos da primeira edição do Mocotó do Padre, que aconteceu no mesmo ano em que chegou à Paróquia São Paulo Apóstolo. "Existia uma quermesse para arrecadar esses fundos, mas vi que estava tão fraquinha. Então fiz a primeira panela, ainda tímida, para 150 pessoas. Conseguimos vender tudo", lembra ele que, às 9h, é o primeiro a provar o próprio prato. "Sou eu quem dou o veredito, claro", disse, aos risos.

Trânsito

Os motoristas que pretendem saborear o Mocotó do Padre devem estar atentos às alterações no trânsito. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou, por meio de nota, que o trânsito será alterado na região do IAPI, das 05h às 22h. O tráfego de veículos será interditado na Rua Anibal Viana Sampaio, entre o Supermercado Rede Mix e a Rua Jair Santos.