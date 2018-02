Moradores perdem tudo após casarão pegar fogo em Nazaré

Ninguém ficou ferido

Foi por pouco que o vendedor de lanches Antônio da Mota Filho, 67, não foi atingido que pelas chamas do incêndio que atingiu a casa em que morava, na Rua da Fonte do Gravatá, no bairro de Nazaré. “Minha filha que me salvou. Eu tava descansando e ela me acordou”, disse o aposentado sobre a filha Isis. Todos os fins de semana ela visita o pai e quando chegava, por volta das 14h deste sábado, ela ouviu uma explosão no primeiro pavimento e as chamas que seguiram. Ela entrou correndo e tirou o homem, que morava no térreo.

O interior do casarão foi consumido pelas chamas e pedaços do teto chegaram a desabar. Ninguém sabe ao certo o tempo de existência do prédio, mas vizinhos estimam que ele tenha pelo menos 40 anos. "O imóvel é de base de madeira, é antigo, tem uma carga de combustível grande. Corre até mesmo o risco de desabar", avaliou um dos bombeiros militares que atenderam à ocorrência em Nazaré, o tenente Rangel Alves.

Lamento

“Perdi tudo. Só sobrou a certidão de nascimento que está aqui no meu bolso”, conta desolado o pintor Juraci De Jesus Lopes, morador de um segundo cômodo no térreo. Ele estava trabalhando na hora das chamas e por isso se salvou. Vizinhos lhe telefonaram e ele tentou entrar no prédio para salvar alguma coisa. Era tarde demais, as chamas já tinham chegado à porta do imóvel. Ele saiu correndo e foi acionar o corpo de bombeiros, que fica próximo do local, na Barroquinha.

Atônito e ainda sujo de tinta, ele não sabia o que ia fazer da vida. Estava só com a roupa do corpo e não tinha ideia de onde ia passar a noite. Minutos depois de conversar com a reportagem do CORREIO, seu problema foi resolvido. Um vizinho chegou e lhe ofereceu um colchão e uma muda de roupa.

Outro que teve um prejuízo significativo foi o técnico em eletrônica Walter Carvalho Guimarães, 57. Na hora das chamas ele estava atendendo a um chamado de um cliente e não estava em casa. Porém, as dez televisões que ele estava consertando foram destruídas. "Eu não estava preocupado comigo. Só pensava nas minhas netas que estavam comigo ontem. Mas elas viajaram", contou o técnico.

Interditado

Os bombeiros chegaram cerca de um minuto depois de acionados e iniciaram o combate ao incêndio. Após quatro horas, o incêndio foi controlado, sem atingir imóveis vizinhos. Três carros de bombeiros e dois caminhões pipa foram deslocados para a Rua da Fonte do Gravatá. Por segurança, a Coelba desligou a energia elétrica. O imóvel foi interditado pela Codesal.

Neste domingo (11), os bombeiros devem retornar ao local para verificar se mais alguma ação será necessária. Técnicos da Codesal também voltarão ao local para avaliar se há necessidade de demolição. O dono do casarão não apareceu no local. No móvel moravam cinco famílias, que pagavam R$ 300 pelo aluguel de cada cômodo.