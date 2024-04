SALVADOR

Suspeito é morto em confronto com a PM na BR-324

Com ele foram apreendidas drogas e uma arma de fogo

Um suspeito de tráfico de drogas foi morto, na madrugada desta sexta-feira (26), em confronto com policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque. O fato ocorreu na BR-324. Com ele foram apreendidas drogas e uma arma de fogo.