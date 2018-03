Neymar será operado neste sábado (3) em Belo Horizonte

Atacante tem chegada prevista na capital mineira nesta sexta-feira (2) à noite

Com chegada prevista à Belo Horizonte nesta sexta-feira à noite (2), Neymar irá passar por cirurgia neste sábado (3). Ele será operado pelo médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, com a colocação de um pino para corrigir a fratura no quinto metatarso do pé direito. Ele se machucou na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha, no último domingo, pelo Campeonato Francês.

Após o procedimento, Neymar não deverá demorar a deixar o hospital, com a expectativa de que receba alta amanhã.

De acordo com Lasmar, Neymar poderá ficar por até três meses sem atuar, o que o faria realizar o seu retorno aos gramados às vésperas da Copa do Mundo, já em amistosos preparatórios para o torneio. A estreia do Brasil na Rússia será em 17 de junho, diante da Suíça.