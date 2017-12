No sufoco, Universo/Vitória bate Caxias e entra no G8 do NBB

Após estar perdendo por 12 pontos, Leão vence gaúchos por 70x69, em Cajazeiras

O Universo/Vitória parece mesmo adpeto da emoção em seus jogos. Com três desfalques por lesão (Murilo, Arthur e Shaw), o Leão bateu o Caxias do Sul por 70x69, na noite de sexta (22), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, numa partida decidida apenas no minuto final. Com o resultado, o rubro-negro ultapassou os gaúchos e entrou no G8 do NBB 2017/18, com cinco vitórias em nove jogos, e segue invicto em casa.

Colados na classificação, Vitória e Caxias fizeram um jogo equilibrado desde o início, como era de se esperar. No primeiro quarto, o Leão foi um pouco melhor e ficou coma vantagem, por 14x11. Os gaúcho deram o troco no período seguinte e chegaram a abrir seis pontos. O rubro-negro diminuiu mas a vantagem final ainda foi dos visitantes, com 30x27 na parada para o intervalo.

O vestiário fez bem ao Caxias, que voltou melhor no terceiro quarto e abriu larga margem no placar, chegando até 12 pontos. O Leão ajustou a defesa, diminuiu a vantagem mas ainda terminou o período nove pontos atrás: 53x44. O início do quarto final era fundamental e o Universo/Vitória veio para decidir. Conseguiu fazer 11x2 logo de cara e empatou o jogo em 55x55.

No minuto final, o Leão liderava por 65x63, mas uma bola de três de verzola colocou o Caixias na frente. Okorie respondeu na mesma moeda e o rubro-negro retomou a vantagem (68x66). Os gaúchos gastaram o tempo para fazer um último arremesso, mas Marcão errou. No contra-ataque, Edu Mariano ampliou a vantagem para quatro pontos e Alex Oliveira ainda fez mais uma de três para os visitantes, definindo o placar do jogo.

Dawkins, com 16 pontos, e Kutz com 10 pontos e nove rebotes foram os melhores do Leão. Alex Oliveira, com 17 pontos e oito rebotes, acabou como destaque do Caxias. O Universo/ Vitória volta à quadra na quarta (27), novamente em Cajazeiras, às 18h30, contra o Solar Cearense.