Novo trecho da orla do Subúrbio será inaugurado neste sábado (27)

O projeto de requalificação do local foi feito pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF)

As obras de urbanização e infraestrutura feitas pela prefeitura na Rua Almeida Brandão, que margeia a linha férrea, na orla do Subúrbio, foram encerradas e serão entregues à população no sábado (27), a partir das 10h. Além do prefeito ACM Neto, estarão presentes secretários e lideranças da comunidade. A rua faz ligação Plataforma-Itacaranha.

O projeto de requalificação do local foi feito pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF) e as obras foram coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). Ao todo, foram investidos R$9,484 milhões em verba municipal e as obras duraram quase dois anos. A ação faz parte do programa Salvador 360, no eixo Investe.

Agora, a rua ganhou um novo sistema de drenagem, ganhou pavimentação em piso intertravado, além de asfalto, e contenção em alvenaria de pedra.

Também foram colocados bancos nas áreas mais baixas para que a população possa curtir a vista da baía. Uma ciclovia foi construída e rampas e piso tátil para acessibilidade também foram feitos. Além disso, há novas iluminação e paisagismo. A área para convivência da população conta com dois parques infantis, academia de ginástica, bancos e mesa de jogos.