O dia do gari Ferrary com Xanddy: sem cerveja, vencendo o medo e cumprindo promessa

Compositor de músicas de Carnaval para artistas, subiu no trio com cantor do Harmonia; antes, passou por um verdadeiro ritual

Sem pensar duas vezes, o gari Carlos Correia, 38 anos, rejeitou uma cerveja quando chegou à Casa da Skol, na Barra, na noite desta segunda-feira (12). O motivo: estava gelada demais. “Se soubesse o que vou fazer aqui hoje, não teria nem bebido o suco gelado no almoço”, explica.

‘Ferrary’, como o gari é conhecido entre os colegas de trabalho, queria poupar a garganta para a realização do seu sonho. Ele foi convidado da Skol para subir no trio ao lado de Xanddy, do Harmonia do Samba, e cantar a música Que Molejo Massa, que compôs pensando no ídolo.

Gari realizou sonho durante o carnaval (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O sonho do gari virou notícia após matéria do CORREIO. Ferrary, conhecido entre os colegas por cantar durante o serviço, já fez dezenas de músicas para artistas como Ivete e Xanddy. Nunca teve uma canção gravada, porém. E nunca conseguiu se lançar como cantor.

O gari conta que recebeu a notícia de que viria à Casa da Skol e subiria no trio com Xanddy na hora do almoço. “A ‘negona’ (sua esposa) nem acreditou. Falou ‘é trote, rapaz, não se ligue não...’ Eu fiquei nervoso. Só acreditei depois que Tadeu, meu gerente na Revita (empresa de limpeza urbana) me ligou confirmando”.

Carlos, por sinal, estava escalado para trabalhar nesta segunda-feira justamente limpando o circuito. Como toda a empresa sabia que seu sonho seria realizado, o gerente Tadeu liberou ele do serviço. Mas Ferrary não se separou da farda: “claro que não. Fiquei famoso assim, apareci na matéria assim... Tinha que vir de gari mesmo”.

Para chegar em tempo de realizar seu sonho, Ferrary teve que vencer um grande medo. Pegou um moto-táxi desde Cajazeiras, bairro onde mora, até a Barra. “Odeio pegar moto. Morro de medo de um acidente, a gente não sabe como são esses caras. Mas não tinha jeito, né? Pegar engarrafamento eu não ia”, conta.

Ferrary conta que veio o caminho inteiro pensando em cumpriria a promessa que havia feito: “Eu prometi que, se realizasse meu sonho de cantar com Xanddy, ajoelharia no trio e agradeceria a Deus. Porque sem Ele isso não aconteceria”.

Para tentar acalmar um pouco, Ferrary bebeu água. Mas fez questão de se certificar: estava ao natural. “Tenho que poupar minha garganta. Senão Xanddy não gosta da minha música e não realiza outro sonho meu, que é ser lançado por ele na carreira artística”.

Um dos sonhos, o de conhecer Xanddy, ele já realizou. Agora, resta o outro. O cantor do Harmonia convidou Ferrary a ir ao seu estúdio num dia após o Carnaval para conhecer suas músicas. “Vamos ver... Tomara que ele realize esse sonho também”.