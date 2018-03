O Outro Lado do Paraíso: já no altar, Clara desiste de casar com Renato

Antes de chegar à igreja, Clara vai encontrar documentos que incriminam Renato; cenas vão ao ar nesta quarta (14)

Patrick (Thiago Fragoso), Gael (Sergio Guizé) e até Lívia (Grazi Massafera) vão tentar alertar Clara (Bianca Bin) de que Renato (Rafael Cardoso) só está interessado em suas esmeraldas. Mesmo assim, a mocinha vai manter o casamento com o médico. A cerimônia está prevista para o capítulo desta quarta (14).

A vingativa, porém, subirá ao altar, mas não se casará. "Quis me matar", dirá Clara ao noivo em O Outro Lado do Paraíso.

A novela mostrará Renato ansioso no "grande dia". Ele se arrumará na casa de Rafael (Igor Angelkorte). "Queria estar impecável. Espero por esse dia há anos", comentará o médico a Laura (Bella Piero), ainda pagando de bom moço.

Mesmo sem concordar com o casamento e com ciúmes, Patrick estará à espera da justiceira do horário nobre para levá-la à cerimônia. Enquanto isso, Clara insistirá em procurar seu rosário bem na hora de sair

Beth (Gloria Pires) tentará ajudá-la, mas a neta de Josafá (Lima Duarte) pedirá para a mãe se apressar para acompanhar o avô até o local da cerimônia. "Tem certeza que quer casar com o Renato?", questionará a ex-dona do bordel, , percebendo a falta de entusiasmo da filha. "Eu e o Renato nos damos muito bem. Eu vou ser feliz", responderá a mocinha.

Antes disso, Clara ficará triste porque Mercedes (Fernanda Montenegro) se negará a ir ao seu casamento. "Tou me sentindo um guarda-chuva fechado. Mas se é pra ver a felicidade da Clara, eu fico vestido assim", admitirá Josafá. Ele também falará sobre a falta que a vidente faz ali. "Ela é teimosa como uma mula. Diz que não precisava. A gente só entende depois o que ela diz", lembrará o caminhoneiro.

"Já atrasou demais", avisará Patrick a Clara. Ele a apressará, mas a milionária continuará a busca pelo rosário. O "amuleto" estará em uma gaveta perto de uma pasta com documentos guardados por Josafá durante anos.

Em sua casa, Mercedes ouvirá as vozes e falará: "Está certo. Eu aviso a Clara. Olha a pasta. O teu destino está em jogo. Eles pediram pra te avisar. Olha esta pasta. Agora", mentalizará a mística.

Josafá perceberá que Clara está estranha, enquanto conduz a neta ao altar (foto/Tv Globo/divulgação)

Sua expressão mudará completamente. Em choque, Clara mostrará papéis e uma foto a Patrick. O advogado fará uma ligação para o hospício em que ela passou dez anos internada: "É do hospício Santa Justina? Eu sou Patrick Junqueira, advogado. Quero falar com o diretor do hospício. Ah, agora é diretora? Sim, tenho uma pergunta a fazer para ela. Urgente", afirmará Patrick.

O público não ouvirá a resposta dada a Patrick. A cena será cortada para Clara já chegando ao local do seu casamento. Ela entrará e encarará séria os convidados. Josafá estranhará a expressão séria de Clara, mas a conduzirá até o altar e a entregará a Renato. A justiceira do horário nobre vai esperar o juiz de paz fazer a pergunta se ela deseja se casar com o médico para gritar: "Não!".

Clara acusará o médico de tentar matá-la quando a colocou em um caixão que foi jogado ao mar. Sem se explicar, a mocinha irá para sua casa.

Lá, a discussão continua. "Eu quero saber os motivos. Fui humilhado, em frente a toda cidade. Por que fez isso, Clara, se eu sempre te dei todo meu amor? Por quê?", questionará o vice-diretor do hospital. "Tira a máscara, Renato", gritará Clara.

A mocinha, então, revelará como descobriu que ele é um mau-caráter. Ela terá encontrado na pasta uma foto dele com seu pai. Terá achado também comprovantes de que ele comprava os explosivos usados por Jonas (Eucir de Souza) e que acabaram gerando o acidente que tirou sua vida no primeiro capítulo da trama.

Desmascarado, Renato confessará que planejava matá-la depois do casamento deles em O Outro Lado do Paraíso.