Pedro Pondé faz show gratuito no Largo da Mariquita neste sábado

Cantor é segunda atração do projeto Sou Verão, do CORREIO

Mais um sábado de música boa e gratuita no Rio Vermelho. Dessa vez, quem anima o projeto Sou Verão, promovido pelo jornal CORREIO, é o cantor Pedro Pondé. Ex-integrante da banda Scambo, Pondé anunciou carreira solo no início de 2017 e apresenta na ocasião as quatro faixas inéditas do novo EP Licença.

Não ficarão de fora, no entanto, sucessos da banda que ficaram conhecidos na voz do cantor. A noite conta com balanço do DJ Pureza animando o público na abertura e encerramento. Os shows só começam às 18h, mas às 17h o FitDance estará no local animando o público com as coreografias do verão.

Nos próximos sábados, o projeto continua levando muito agito ao Largo da Mariquita. No dia 13 de janeiro, quem sobe ao palco é a cantora Larissa Luz, a banda Ministereo Público e o DJ Raiz. No dia 20, é a vez da banda Attooxxa e do DJ Pureza novamente.

Além da música, esportes e atividades de bem-estar estão entre as ações propostas pelo Sou Verão, que conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio de O Boticário. Essa parte da programação acontece pela manhã, a partir das 8h, no bairro da Ribeira (Avenida Beira Mar).



Serviço: Gratuito. Largo da Mariquita (Rio Vermelho). Amanhã, às 18h.