Psirico e Duas Medidas animam festival do aniversário de Salvador

Grade completa será divulgada nesta terça-feira (20)

A grade de atrações para a comemoração do aniversário de Salvador começou a ser desenhada. Apesar da estrutura da festa estar guardada a sete chaves pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável pela organização da comemoração, a divulgação de contratos com quatro bandas no Diário Oficial municipal começa a dar forma à festa.

O diário da última sexta-feira (16) traz a contratação das bandas Psirico, Duas Medidas, Thiago Arancam e Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz para o chamado “Festival da Cidade 2018”. Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz e Thiago Arancam irão tocar na festa na sexta-feira (23). Psirico foi contratado para sábado (24) e Duas Medidas para domingo (25). Ao todo, as atrações custaram R$ 275 mil.

Uma coletiva será realizada pelo prefeito ACM Neto nesta terça-feira (20) às 15h para divulgar todos os detalhes da festa. Ainda não há informações sobre os dias do Festival, a programação completa, ou duração da comemoração.

No festival do ano passado, a grade de programação contou com mais de 100 ações que aconteceram em nove dias, entre os dias 25 de março e 02 de abril. Intervenções culturais aconteceram em 27 pontos da cidade, que receberam várias atividadesl, incluindo apresentações de teatro, circo, grafite, shows musicais, eventos ligados a gastronomia, exposições, espetáculos de comédia, feiras livres, projetos culturais, esportivos, entre outros.