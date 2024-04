EDUCAÇÃO

Salvador recebe feira gratuita de intercâmbio em maio

Evento reúne as melhores escolas de educação internacional e apresentará programas voltados para todas as idades

Da Redação

Publicado em 25 de abril de 2024 às 23:59

Salvador recebe no próximo dia 9 de maio uma feira gratuita de intercâmbio. O evento, gratuito, acontece das 15h às 20h, no Edifício Salvador Shopping Business, e é voltado para os mais diversos públicos. O objetivo é reunir em só lugar as melhores escolas internacionais e pessoas interessadas em estudar no exterior.

Os participantes podem obter descontos de até 40% na escolha do programa durante a feira. As inscrições podem ser feitas no site do evento.

A feira é promovida pelo STB, consultoria especializada em educação internacional, para adolescentes que buscam por preparação universitária, profissionais interessados por cursos de qualificação e até mesmo pessoas com mais de 50 anos que enxergam no intercâmbio a oportunidade de descobrir o mundo, fazer networking internacional e aproveitar o tempo livre com novas atividades de lazer.

Segundo o STB, em Salvador, o mercado de intercâmbio avançou 32% em 2023 na comparação com 2022.

Programação

Na programação do evento, estarão presentes instituições internacionais como EC, English Path, Bayswater, ILSC, Nord Anglia USA, Educatius, Three W e muito mais. Haverá atendimento também para programas de ensino médio no exterior (High School); intercâmbio para público 50+; estudo e trabalho e programas de trabalho nos Estados Unidos (Au Pair e Work and Travel); graduação e pós-graduação fora do Brasil (higher education); extensão universitária; intercâmbio em família e trabalho voluntário. Especialistas também estarão à disposição para fornecer mais informações sobre os diferentes tipos de cursos de idiomas.

SERVIÇO

Feira do Intercâmbio STB em Salvador

Data: 09 de maio

Horário: Das 15h às 20h

Local: Edifício Salvador Shopping Business - Torre Europa – Alameda Salvador, 1057 - Caminho das Árvores, Salvador/BA