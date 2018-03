Rival do Bahia demite técnico, tenta recontratá-lo e recebe não

Blooming tem situação econômica delicada e chegou a perder pontos por causa das dívidas

Adversário do Bahia na primeira fase da Copa Sul-Americana, o Blooming, da Bolívia, está vivendo uma situação no mínimo curiosa. Após demitir o técnico costarriquenho Jeaustin Campos, no início de março, a diretoria da equipe tentou recontratar o treinador, mas recebeu um não como resposta.

O imbróglio entre a diretoria do Blooming e o treinador aconteceu porque a equipe só pode anunciar um novo técnico depois que pagar ao costarriquenho o valor de 80 mil dólares (R$ 263 mil) da multa rescisória pela quebra do contrato.

Diante da situação financeira ruim que o time vive, a direção do Blooming se reuniu com o antigo treinador e propôs que ele reassumisse o posto. Mas após uma reunião entre as partes, Jeaustin Campos disse não ao clube. Ele, no entanto, abriu mão dos 80 mil dólares, cobrou apenas os salários que teria a receber até o final do ano e rescindiu o contrato de forma amigável.

"Depois de múltiplas reuniões e conversar sobre o cenário possível chegamos a um acordo para a rescisão, com isso ficou acordado que vamos pagar os salários de Campos até 31 de dezembro", explicou o gerente de futebol do Blooming, Tito Paz.

Essa não é a primeira vez que o Blooming sofre por causa de dívidas recentemente. No início do ano, os jogadores fizeram uma greve cobrando salários atrasados. A situação adiou o início do torneio nacional em uma semana.

Já nos últimos dias, o clube foi punido pela Fifa com a perda de três pontos no Campeonato Boliviano por não pagar o valor de 75 mil dólares ao uruguaio Ignacio Iturralde, que defendeu a equipe boliviana em 2014.

Atualmente o Blooming é treinado pelo interino Roly Paniagua e ocupa a terceira colocação do grupo B do Apertura, com 11 pontos. O primeiro duelo contra o Bahia na Copa Sul-Americana será no dia 11 de abril, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra. A volta está marcada para o dia 8 de maio, na Fonte Nova.