Robson Conceição vence americano nos Estados Unidos

Baiano campeão olímpico no Rio-2016 bateu Ignacio Holguin por decisão unânime dos jurados

Robson Conceição mostrou que está cada dia melhor. O baiano não deu chances ao americano Ignacio Holguin na noite desta sexta (16), em Reno, nos EUA, e venceu sua sexta luta com pugilista profissional por decisão unânime dos jurados.

Com o resultado, o medalhista de ouro no Rio-2016, de 29 anos, se mantém invicto desde que deixou o boxe amador. Holguin, de 22, conheceu sua primeira derrota em sete combates. O americano aceitou a luta de última hora, já que o adversário original de 'Nino', o hondurenho Jayro Durán, foi barrado pela imigração dos EUA.

Absoluto no combate, Robson venceu todos os rounds, dando um show de rapidez, repertório de golpes e movimentação que impressionou quem acompanhou o baiano de perto. Holguin chegou a tomar um knockdown no primeiro round e cambalear algumas vezes. No fim, não havia qualquer dúvida de quem era o vencedor do combate. É a segunda vitória de Nino por pontos. As outras quatros foram por nocaute.