Shakira é denunciada por suposta fraude fiscal na Espanha

Ela não teria declarado rendimentos entre 2011 e 2014

A cantora colombiana Shakira está na mira do Ministério Público espanhol. O fisco do país pediu que o órgão acuse a cantora de fraude fiscal, que teria sido cometida entre 2011 e 2014. De acordo com o jornal La Vanguardia, a solicitação da receita federal espanhola é do final de 2017, sob a justificativa de que a popstar deveria ter declarado a maior parte de seus rendimentos pelo mundo, durante o período que residiu no país.

Agora, o Ministério Público precisa decidir se vai prosseguir com as acusações – se elas, de fato, forem levadas em frente, Shakira pode receber uma pena de até dois anos de prisão. Segundo o La Vangardia, o processo cita "várias dezenas de milhões de euros", embora a questão se deva a “uma diferença de critérios e não de fuga ao fisco".

A cantora estaria, no entanto, disposta a resolver a situação. De acordo com a revista Forbes, no início da década, a colombiana chegava a arrecadar cerca de 25 milhões de euros por ano com turnês mundiais.

Em 2011, Shakira se casou com o jogador de futebol Gerard Piqué, que atua no Barcelona. Os dois tiveram o primeiro filho em 2013. Ao La Vanguardia, fontes ligadas a cantora afirmaram que ela sempre cumpriu com suas obrigações fiscais – o que existiria seria apenas uma diferença de critérios que pode ser solucionada.