Turistas ingleses são baleados em tentativa de assalto em Porto Seguro

Irmãos de 20 e 26 anos passam férias em Porto Seguro

Dois jovens turistas ingleses que passam férias em Porto Seguro, no Extremo Sul do estado, foram baleados durante uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a polícia, os irmãos de William Lesdhan, 20, e James Lesdhan, 26 anos, estavam a caminho do hotel em que estavam hospedados, por volta de 1h da manhã, quando foram abordados pelos bandidos que estavam de moto.

William foi atingido no braço, enquanto James foi atingido na mão e nas costas. Eles foram socorridos para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, e o estado de saúde era considerado estável até o início da tarde. De acordo com o delegado Rafael Augusto Xavier, titular da delegacia da cidade, os assaltantes tomaram a mochila de um dos turistas. Assustado, o estrangeiro teria tentado impedir. "Eles arrebataram a mochila de William e ele pegou (de volta)", contou, em entrevista ao CORREIO.

Ainda segundo o delegado, os assaltantes fugiram sem levar nada, mas atiraram nas vítimas. A intenção dos bandidos era justamente roubar uma mochila que estava com um dos turistas.

Depois do ocorrido, familiares das vítimas, que moram no Espiríto Santo, foram para a cidade. Os turistas ficariam em Porto Seguro até a próxima segunda-feira (5), no entanto, depois do ocorrido eles devem seguir para o Espírito Santos com os parentes.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o crime ocorreu pouco depois de 1h, na Avenida Beira Mar, no bairro Mundiaí. À 1h06, homens da 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após informações de que dois turistas foram vítimas de disparos de arma de fogo, durante assalto praticado por indivíduos armados.

“No local, uma guarnição da PM acompanhou uma equipe de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que socorreu as vítimas para o Hospital Luís Eduardo Magalhães", diz o comunicado.

O delegado afirmou que a polícia tem as imagens da moto e estas devem ajudar na investigação.