Vagner Mancini elogia desempenho do time e critica calendário

Técnico do Vitória destacou a obediência tática durante a goleada por 4x1 contra o Ferroviário

O técnico Vagner Mancini mandou a campo um time mesclado, mas ficou satisfeito com o desempenho tático apresentado pelo Vitória na goleada por 4x1 contra o Ferroviário, na quarta-feira (21), no Estádio Presidente Vargas, pela Copa do Nordeste.

“Eu vi um Vitória que desde o início do jogo buscou o gol e foi muito bem naquilo que fez de ordem tática e abriu logo 2x0. No segundo tempo, a gente teve uma certa dificuldade, até pela melhora do Ferroviário no jogo e também pelo fato desse time não estar jogando muito. Alguns jogadores sentiram um pouquinho e no final do jogo chegamos no quarto gol”.

O resultado deu a liderança do Grupo B ao Vitória. O rubro-negro soma 10 pontos, assim como o ABC, segundo colocado por ter menos gols marcados (14 contra 12). O Vitória volta a entrar em campo no sábado (24), às 17h, no Barradão, quando enfrenta o Bahia de Feira, pela jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. A partida de ida, disputada no Joia da Princesa, em Feira de Santana, terminou em 1x1. A sequência de jogos fez o técnico rubro-negro criticar o calendário do futebol brasileiro.

“É uma temporada desgastante pela função da gente disputar a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Felizmente, mesmo alterando a equipe, a gente viu um Vitória que jogou bem e que mereceu sair vitorioso”, afirmou o treinador.

Pelo Nordestão, o Leão volta a jogar na terça-feira (27), às 21h45, no Barradão, contra o Globo.