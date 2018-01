Vídeo mostra PM atirando contra gerente de loja e primo no Santo Antônio; veja

Crime aconteceu na madrugada de segunda (1º), após uma discussão

Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial militar Sérgio Ricardo Sobral Guerreiro atirou contra o gerente de lojas de loja André Luís Santos Silva, 32 anos, Adriano Santos Santana, 27, no bairro do Santo Antônio, na madrugada de segunda-feira (1º).

No vídeo, é possível ver os primos correndo pela rua, próximo ao Largo de Santo Antônio e o PM atirando em uma das vítimas. Nas imagens, ele dispara algumas vezes em um dos jovens, que já está caído no chão, e depois volta e atira novamente.

Segundo testemunhas, o crime aconteceu após o PM ter visto a ex- mulher com outras pessoas e ficou com ciúmes. Ele a chamou para uma conversa e saiu do local. Depois isso, a ex-companheira foi embora sozinha e o policial saiu logo em seguida de carro. Instantes depois, o policial retornou ao local e desceu do carro atirando.

No mesmo dia do crime, mas à noite, o soldado da PM se apresentou no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), acompanhado de um advogado. Ele levou uma pistola 9mm, que teria sido usada no crime. Em depoimento, o PM afirmou que teve uma discussão com as vítimas e que estas teriam atentado contra a sua vida atirando uma pedra contra seu veículo, um EcoSport, de cor preta.

PM foi preso por matar André Luís Santos e atirar em Adriano Santos

(Foto: Reprodução)

Na casa do militar, investigadores apreenderam outra arma, uma pistola calibre 380. Tanto o veículo quanto as armas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por perícia. A ex-mulher do PM, testemunhas e vítimas do crime já foram ouvidas. O policial foi encaminhado para o Batalhão de Choque da PM.

O policial foi afastado das atividades operacionais do Batalhão de Choque, onde é lotado. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um processo administrativo disciplinar (PAD) para apurar o envolvimento do soldado no assassinato do gerente de André.