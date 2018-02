Vídeo mostra roubo a lotérica em Salvador; bando levou R$ 280 mil

Cinco homens participaram de ataque em São Gonçalo do Retiro

Cinco homens assaltaram a lotérica instalada no prédio do supermercado G Barbosa, na Estrada das Barreiras, bairro de São Gonçalo do Retiro, por volta das 16h20 desta terça-feira (6). Os bandidos chegaram armados ao local e abordaram os seguranças, que não reagiram. Um vídeo mostra a ação dos criminosos.

Na filmagem, dois dos cinco assaltates chegam armados na loja e derrubam dois seguranças no chão. Nesse momento, os idosos, adultos e crianças que estão no local se abaixam com medo de tiros.

De acordo com a delegada Carla Ramos, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), os acusados levaram R$ 280 mil. "Eles chegaram ao local de carro e na saída acabaram levando outro veículo”, contou a delegada.

Ainda segundo a delegada, testemunhas e funcionários da lotérica já começaram a ser ouvidos. Ela diz ainda que a investigação vai apurar se houve participação de algum funcionário do local ou segurança na ação. Até o início da noite desta quarta nenhum suspeito havia sido preso.