Vitória goleia com show de Luan; Bahia também vence na Copinha

Rubro-negro fez 5x2 no Atibaia com três gols do seu camisa 10, enquanto tricolor passou pelo São Bento por 1x0

A dupla Ba-Vi estreou com triunfo na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (3). E as coincidências param por aí. Enquanto o Bahia ganhou do São Bento apertado, por 1x0, o Vitória goleou o Atibaia por 5x2 e já tem o artilheiro da Copinha.

O atacante Luan fez três gols para o rubro-negro no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O lateral-direito Cedric abriu o placar aos 20 minutos. Depois, gols só no segundo tempo. Luan fez o segundo, o terceiro e, após Alisson diminuir para o Atibaia, marcou também o quarto do Vitória. Este, por sinal, um golaço em que o camisa 10 arrancou do campo de defesa e saiu enfileirando os marcadores.

Já nos acréscimos, ainda deu tempo de sair mais dois gols. David ampliou para o Leãozinho e Marcelinho fez o segundo dos paulistas.

O Vitória lidera o grupo 15 com três pontos, à frente do Primavera-SP no saldo de gols. O time venceu por 2x0 o Globo-RN, que é o próximo adversário rubro-negro, no sábado (6).

Já o Bahia teve mais dificuldade diante do São Bento no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Rodrigo, aos 35 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo.

O resultado foi suficiente para dar ao tricolor a liderança do grupo 28, com três pontos, já que Botafogo-PB e Manthiqueira-SP empataram em 0x0. O time paraibano é o próximo adversário do Bahia, também no sábado (6).

Os outros dois times baianos perderam na estreia. Em Capão Bonito, o Atlântico foi derrotado pelo Elosport-SP por 2x0, com dois gols de Andrei. E o Teixeira de Freitas perdeu da Portuguesa por 1x0, gol de Reinaldo, no Canindé, em São Paulo.