Vitória oficializa contratação do lateral esquerdo Bryan

Atleta é o terceiro reforço anunciado de maneira oficial pelo Leão

Aos poucos, o elenco do técnico Vagner Mancini vai tomando corpo. Na tarde desta quarta-feira (10), o Vitória anunciou a contratação do lateral esquerdo Bryan, o terceiro reforço oficializado pelo rubro-negro na temporada 2018.

Aos 25 anos, Bryan chega por empréstimo do Cruzeiro até o final deste ano, com metade dos salários pagos pela Raposa. O atleta ainda tem um valor estipulado caso o Leão queira adquirir seus direitos de maneira definitiva.

Revelado pelo América-MG, o lateral tem ainda passagens pelo Benfica B, Portuguesa e Ponte Preta. Campeão mineiro em 2016 pelo Coelho, ele acabou vendido para o Cruzeiro, onde não conseguiu assumir a titularidade. Seu contrato com a Raposa vai até o final de 2019.

Bryan vem treinando no Barradão desde a última segunda-feira, esperando apenas a aprovação nos exames médicos para assinar contrato e ser anunciado. Antes dele, o Vitória já havia oficializado o lateral direito Lucas e o atacante Denílson. Resta agora confirmar a contratação do meia Lucas Marques, ex-Chapecoense, outro que já treina no clube.